Ecuador, la Corte costituzionale depenalizza l'eutanasia

La Corte costituzionale dell'Ecuador ha approvato la depenalizzazione dell'eutanasia nel Paese sudamericano.

La decisione è stata adottata con sette voti favorevoli dei nove magistrati che compongono il tribunale. I giudici hanno deciso che la pratica godrà di "costituzionalità" e il medico incaricato della procedura "non sarà condannato". La corte ha indicato come condizione necessaria che il paziente viva "una condizione di intensa sofferenza derivante da una lesione corporale grave e irreversibile, o da una malattia grave e insanabile".

Il tribunale si è pronunciato a favore della causa presentata da Paola Roldán, 42enne affetta da sclerosi laterale amiotrofica (sla) che da tre anni lottava per poter avere la possibilità di una morte dignitosa.



