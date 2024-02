Milei, 'la casta si è opposta al cambio votato dagli argentini'

"La casta si è opposta al cambiamento che gli argentini hanno votato alle urne. Sappiamo che non sarà facile cambiare un sistema in cui i politici si sono arricchiti a scapito degli argentini che ogni giorno si alzano per andare al lavoro.

Il nostro programma di governo è stato votato dal 56%" del popolo "e non siamo disposti a negoziarlo con coloro che hanno distrutto il Paese". Così il presidente, Javier Milei, in viaggio ufficiale in Israele, ha reagito dal suo profilo X, dopo che il partito di governo ha rinviato la legge omnibus alle commissioni, per la mancanza di sostegno sufficiente durante le votazioni alla discussione degli articoli punto per punto, alla camera dei Deputati.

"Ci sono settori della politica che resistono ai cambiamenti di cui il Paese ha bisogno. Dovranno spiegare alla società il perché. Continueremo con il nostro programma con o senza il sostegno della leadership politica che ha distrutto il nostro Paese", ha aggiunto.



