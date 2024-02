In Cile 3 giorni di lutto nazionale per l'ex presidente Pinera

I resti dell'ex capo di Stato Sebastian Pinera, 74 anni, precipitato ieri col suo elicottero nelle acque del lago Ranco, sono stati trasferiti stamani a bordo di un aereo dell'aeronautica a Santiago del Cile, accompagnati dall'ex first lady Cecilia Morel, dai figli e dai nipoti, e ricevuti dal presidente Gabriel Boric, per tre giorni di lutto nazionale durante i quali si terranno funerali di Stato.

La salma riposerà nel salone d'onore del Palazzo dell'ex Congresso nazionale dove è stata allestita la camera ardente fino a giovedì, e domani sarà aperta anche alla cittadinanza.

Venerdì le spoglie saranno accompagnate al palazzo presidenziale della Moneda per una serie di omaggi e nella Cattedrale Metropolitana per la messa solenne, prima della sepoltura nel cimitero Parque del memoria.

L'autopsia ha confermato che la morte di Pinera è stata causata da un'asfissia per annegamento.



