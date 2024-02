Il livello delle acque del Rio negro in Brasile torna a salire

Il livello delle acque del Rio Negro - uno dei principali affluenti del Rio delle Amazzoni - è tornato a salire dopo avere nel corso del 2023 registrato il minimo storico degli ultimi 121 anni a causa della siccità che ha colpito la regione amazzonica. I dati del Servizio geologico brasiliano (Sgb) mostrano che martedì le acque del Rio Negro hanno raggiunto i 21,46 metri a Manaus. Il valore è quasi il doppio di quello registrato il 26 ottobre, quando raggiunse i 12,70 metri. "I nostri fiumi si stanno già riprendendo e questo sta già permettendo alle comunità di uscire dall'isolamento.

Tuttavia persistono ancora i forti impatti causati dalla siccità per questo motivo tutti i 62 comuni dello stato restano in stato di emergenza, ma sono convinto che molto presto tutta tornerà alla normalità", ha riferito in una conferenza stampa il segretario esecutivo della Difesa civile dell'Amazzonia, Francisco Máximo, secondo cui 637.000 persone sono state colpite direttamente o indirettamente dalla grave siccità.



