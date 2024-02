Dal Brasile a Genova, l'antico veliero dei migranti torna a casa

Un antico veliero utilizzato dagli immigrati italiani che salpavano per il Sudamerica quasi 150 anni fa, si prepara per tornare a Genova in un'impresa inedita, dopo essere stato recuperato dal fondo di un fiume in Argentina.

"Goleta Gringo", l'imbarcazione di circa 40 metri costruita nel capoluogo ligure nel 1886 è stata sottoposta ad un accurato restauro dal suo attuale armatore, l'italo-argentino Fernando Zuccaro, che vede il ritorno in Italia, con partenza in primavera, come un momento simbolico, la "chiusura di un ciclo".

"Ho sempre avuto questo obiettivo: tornare a Genova", racconta l'armatore all'ANSA. "L'Italia fa parte delle mie radici, la porto nel sangue", sottolinea Zuccaro. In Brasile da sette anni, l'argentino si trova ora ad Angra dos Reis dove si prepara a ripetere la traversata compiuta dai nonni italiani, ma in direzione opposta.

La barca, originariamente chiamata "Luigi Palma", fu usata per quasi cinquant'anni per i viaggi dei migranti italiani in Sudamerica, e per il trasporto del grano argentino in Italia.

Nel 1933 la Luigi Palma attraversò l'Atlantico per l'ultima volta per restare in Argentina, dove fu impiegata per trasporti lungo il fiume Uruguay, e abbandonata sul fiume Lujan nel 1974.

Il veliero riprese vita solo all'inizio degli anni '90, quando Zuccaro lo recuperò nel letto del corso d'acqua, guadagnandosi il soprannome di "Gringo Loco", straniero pazzo.





