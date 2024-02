Salgono a 131 i morti nei negli incendi in Cile

Il Servizio medico legale (Sml) cileno a Valparaíso ha fornito oggi a metà giornata l'ultimo aggiornamento delle persone morte negli incendi boschivi, sviluppatisi la settimana scorsa, portando il loro numero a 131.

Di questi, ha sottolineato il Sml, solo 35 sono stati identificati attraverso esami biometrici e test del Dna. Ugualmente, è stato comunicato che fino a oggi alle 12 (le 16 in Italia), le équipe mediche e tecniche hanno effettuato 82 autopsie.

Alla tragedia si è riferito nuovamente oggi il presidente Gabriel Boric che ha confermato come ci siano "persone che operano per accendere focolai. Troveremo queste persone miserabili - ha assicurato - e le metteremo dietro le sbarre".





