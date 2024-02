Repellente gratis al sambodromo durante il Carnevale di Rio

Il governo dello stato di Rio de Janeiro ha annunciato che in occasione delle sfilate di carnevale presso il sambodromo - previste tra venerdì e lunedì - sarà distribuito gratuitamente repellente alla popolazione.

L'iniziativa è stata adottata come misura per cercare di contenere l'epidemia di dengue in corso nella città. Nei pressi della struttura sarà inoltre sistemato uno striscione per sensibilizzare i cittadini ad adottare comportamenti più coscienziosi rispetto alla prevenzione verso la diffusione della zanzara Aedes aegypti, veicolo dell'arbovirus che causa la malattia.

Il municipio di Rio ha decretato ieri lo stato di emergenza sanitaria pubblica a causa dell'epidemia. In città sono stati registrati a gennaio quasi la metà dei contagi di dengue dello scorso anno: 10.156 persone contro le 22.959 del 2023, pari al 44,2%. L'aumento significativo dei ricoveri causati dalla malattia - 362 nel solo mese di gennaio - hanno spinto le autorità sanitarie municipali ad adottare misure eccezionali: è stato istituito il Centro operativo di emergenza, sono stati creati posti letto dedicati in diversi ospedali, avviata l'installazione di dieci centri per la cura in diverse località della città e allestiti 150 punti di diagnosi precoce, cura e idratazione dei pazienti. A gennaio lo Stato di Rio de Janeiro ha registrato 17.544 contagi, numero 12 volte superiore a quello registrato nel 2022.



