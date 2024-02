Presidente messicano prepara la riforma della costituzione

Il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ha presentato ieri un pacchetto di 20 riforme costituzionali che verranno discusse dal Congresso negli ultimi 4 mesi del suo governo.

"L'essenza di queste misure è quella di rimettere in piedi la vita pubblica. Queste proposte sono diverse e in contrasto con le riforme approvate durante l'intero periodo neoliberale, quando durante i 36 anni di quel periodo buio non si è pensato a favorire il popolo, ma piuttosto ad aggiustare il quadro giuridico per l'esproprio a favore di una minoranza", ha dichiarato il capo di Stato in una conferenza stampa.

Alcune delle iniziative annunciate dal presidente riguardano l'aumento delle pensioni, la tutela delle borse di studio ai più poveri, la proibizione del commercio di fentanyl e l'accesso gratuito al sistema sanitario. Per quanto riguarda il potere giudiziario, Obrador ha proposto l'introduzione di "meccanismi democratici che permettano ai cittadini di partecipare all'elezione di magistrati e giudici".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA