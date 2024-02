Legge omnibus, luce verde alla Camera per i superpoteri di Milei

La Camera dei deputati argentina ha approvato gli articoli del progetto di legge omnibus che dichiarano l'emergenza in materia economica, finanziaria, di sicurezza, tariffaria, energetica e amministrativa. Si tratta dei cosiddetti superpoteri chiesti dal presidente ultraliberista Javier Milei, e oggetto anche nelle ultime ore di lunghi e febbrili negoziati con l'opposizione.

Se i punti saranno approvati anche al Senato, la Casa Rosada godrà di ampi margini di manovra.

Prosegue intanto l'analisi degli altri punti del disegno di legge, che si sono ridotti in tutto a 386 dagli oltre seicento iniziali, testo che ha ottenuto un primo via libera in generale venerdì.



