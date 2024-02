Incendio doloso in Argentina nel Parco nazionale Nahuel Huapi

Il Parco nazionale Nahuel Huapi, uno dei gioielli naturali fra le province meridionali argentine di Neuquén e Río Negro, ha reso noto che da ieri nella zona sud si è sviluppato un incendio doloso, che ancora non è stato circoscritto, ma che ha costretto a chiudere numerosi sentieri della zona.

Le fiamme, precisa un comunicato, interessano principalmente un'area boscosa di alberi coihue (faggio di Dombey), di cipressi, e di lenga in alta quota, sulla costa meridionale del Lago Nahuel Huapi, che è possibile raggiungere solo dall'acqua.

L'incendio, si precisa, è attivo lungo tutto il suo perimetro, avanza sopra la vegetazione, e si propaga rapidamente in superficie per la presenza sul terreno di materiale vegetale di rapida combustione. Due elicotteri e decine di brigatisti e vigili del del fuoco sono impegnati nel contrasto delle fiamme che sono ancora fuori controllo.

In relazione all'origine dolosa dell'incendio, l'amministrazione del Parco ha presentato una denuncia al tribunale federale affinché possa essere avviata una indagine al fine di identificare i responsabili e adottare le misure appropriate.

Le condizioni meteorologiche annunciate per oggi prevedono l'ingresso di un fronte freddo con precipitazioni nel pomeriggio, ma con un forte aumento dei venti.



