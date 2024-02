I superpoteri a Milei al centro dell'analisi sulla legge omnibus

I superpoteri chiesti dal presidente ultraliberista dell'Argentina, Javier Milei, sono al centro di febbrili negoziati che si stanno svolgendo in queste ore alla Camera dei Deputati a margine del dibattito sulla legge 'omnibus' che a partire da oggi viene sottoposta a votazione articolo per articolo.

Se il dibattito per l'approvazione in generale si era risolto favorevolmente per il governo - a costo tuttavia di una consistente potatura del mega pacchetto originale ridotto da 664 a 386 articoli - la votazione dei singoli punti rischia di essere adesso ancora più logorante per l'esecutivo.

Su un totale di 257 la 'minoranza' di governo conta con soli 38 seggi, a cui si aggiungono i 37 del Pro dell'ex presidente Mauricio Macri. Con circa 80 deputati, l'opposizione di centro-destra composta da radicali e peronisti federali rappresenta il vero e proprio ago della bilancia della votazione.

Si dichiara disponibile ad approvare la legge ma cerca di far valere il suo peso e spinge adesso per la deroga dei superpoteri in materia di sicurezza e per consistenti modifiche in materia di redistribuzione delle risorse fiscali e di privatizzazioni.

La seduta che ha preso il via rischia di prolungarsi quindi ancora per diversi giorni mentre è attesa anche la ripresa delle proteste sociali che hanno caratterizzato il dibattito per la votazione in generale.

Il cammino della omnibus è in ogni caso ancora lungo. La legge dovrà passare anche al Senato per l'approvazione in seconda lettura e in caso di ulteriori modifiche dovrà tornare alla Camera per una terza revisione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA