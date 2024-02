Emergenza dengue, Oms valuta produzione vaccino in Brasile

L'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) valuta positivamente lo sviluppo in Brasile di due vaccini contro la dengue. Lo ha detto il direttore generale dell'organizzazione, Tedros Adhanom, nel corso di un incontro con il presidente Luiz Inacio Lula da Silva e con la ministra della Salute, Nisia Trindade. "Il Paese potrebbe essere presto fornitore del vaccino contro la malattia grazie agli studi della Fondazione Oswaldo Cruz di Rio de Janeiro, legata al ministero della Salute, e l'Istituto Butantan di San Paolo, legato al governo dello stato di paulista". Entrambe le istituzioni hanno avviato ricerche specifiche per sviluppare il vaccino, tuttavia l'unico immunizzante disponibile oggi nel Paese è il Qdenga, prodotto dal laboratorio giapponese Takeda. Diversi stati e città del Paese stanno affrontando dall'inizio dell'anno un'epidemia di dengue. Nel paese sono state registrate nelle prime quattro settimane epidemiologiche di quest'anno 217.481 casi della malattia, in aumento di quasi cinque volte rispetto ai 44.752 casi dello stesso periodo dell'anno scorso. I morti fino ad oggi sono 36, mentre altri 234 decessi sospetti sono oggetto di indagini. La malattia è causata da un arbovirus trasmesso attraverso dalla puntura della femmina di zanzara Aedes aegypti. I sintomi principali sono febbre alta, dolori muscolari e articolari, eruzioni cutanee. Nelle forme più gravi, la dengue può causare emorragie interne e portare alla morte.





