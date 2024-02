El Salvador: si rifarà in modo manuale lo scrutinio, polemiche

Non si placano in El Salvador le polemiche dopo la decisione annunciata dal Tribunale supremo elettorale (Tse) che, per il malfunzionamento del sistema informatico di scrutinio, ha disposto a partire da oggi una procedura manuale di conteggio dei voti nelle presidenziali e legislative di domenica.

Anche se dall'estero (fra cui Stati Uniti e Ue) sono già giunte al presidente Nayib Bukele felicitazioni per la rielezione, i partiti salvadoregni non risparmiano critiche per l'accaduto.

Al riguardo la deputata del Fronte Farabundo Martí di liberazione nazionale (Fmln, sinistra), Anabel Belloso, ha assicurato che "c'è stata sicuramente una manipolazione dei dati. Abbiamo appreso che il sistema moltiplicava per due o tre le informazioni inserite a favore del partito Nuevas Ideas".

Questa presunta "moltiplicazione dei voti" è stata osservata anche dal consorzio universitario El Salvador 2024 (OES24), che ha detto di averla constatata "in almeno dieci centri di processamento dei dati elettorali".

Da parte sua, il presidente del partito Alleanza nazionalista repubblicana (Arena), Carlos Saade, ha espresso "profondi dubbi" sulla attendibilità dei verbali già entrati nel sistema per le presidenziali, dicendosi comunque "contento" della decisione della Tse di procedere allo scrutinio manuale.

Al coro delle proteste si sono uniti il partito Vamos ("Non serve aprire le urne, contare scheda per scheda se non possiamo garantire che quelle urne non siano già state alterate) e Nuestro Tiempo ("il Tse dica chi ha avuto accesso alle urne, chi se ne prende cura e quale è stata la catena di custodia".

La protesta si è trasferita anche nelle strade, con un folto gruppo di femministe che hanno organizzato nella capitale un 'cacerolazo' (concerto di pentole e coperchi) contro "la dittatura di Bukele".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA