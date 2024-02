Braccio di ferro tra Lula e i deputati sulla legge di bilancio

Cinque miliardi di real aggiuntivi nella legge di Bilancio, pari a circa un milione di euro, per le spese dei parlamentari, sono al centro di un braccio di ferro tra la Camera dei deputati brasiliana e il presidente Luiz Inacio Lula da Silva che ha posto il veto alla spesa.

Il presidente della Camera, Arthur Lira (Pp; centro) è tornato alla carica alla cerimonia di apertura dei lavori del Congresso - dove il governo non ha la maggioranza - ed ha avvertito: "Non siamo stati eletti per vidimare. Non è questo che il popolo si aspetta da noi. Il Bilancio è di tutti, non sottovalutate questa legislatura".

La questione sta creando non poche fibrillazioni tra le fila dei deputati, in gran parte bolsonaristi, in un anno elettorale importante, con le municipali di ottobre considerate un banco di prova per le presidenziali del 2026.



