Al via da Rio la visita dell'Agenzia italiana per la Gioventù

Parte da Rio de Janeiro la missione dell'Agenzia Italiana per la Gioventù in Sudamerica, in un viaggio che oltre al Brasile porterà la delegazione in Argentina e Uruguay.

"Siamo qui per incontrare i giovani delle comunità italiane, per raccontare loro l'Italia di oggi, per riallacciare le nostre relazioni", spiega la commissaria straordinaria dell'agenzia, Federica Celestini Campanari all'ANSA, nel corso di un evento presso il consolato generale di Rio, dove è stato presentato in anteprima il concorso "Pensando all'Italia", un premio artistico letterario voluto dal ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, (fautore della riorganizzazione dell'Agenzia), che vedrà come premio per i vincitori nelle diverse categorie - saggio breve, poesia e disegno - una visita presso le istituzioni italiane ed europee.

"Spesso i giovani italiani che sono qui oltreoceano vivono l'Italia dei lontani ricordi dei parenti, ma non ci sono mai stati, o non sanno cosa realmente abbia da offrire il nostro Paese, quanto sia grande il privilegio di essere cittadini italiani", indica Celestini Campanari.

L'iniziativa, che nella delegazione conta anche sulla presenza del Consiglio dei giovani "nasce dalla volontà di realizzare uno scambio con le organizzazioni territoriali dei Paesi che visitiamo, che ci permetta di costruire relazioni tra le realtà di giovani di Paesi diversi su necessità reciproche", afferma la presidente del consiglio, Maria Cristina Pisani.

"E' un'attività - aggiunge - che portiamo avanti da tantissimi anni. Quest'anno siamo in America latina con l'obiettivo di provare a capire non soltanto in che modo rafforzare la cooperazione tra italiani nel mondo ma anche tra generazioni che vivono in contesti diversi nel mondo".

In ricordo dell'evento è stata consegnata una targa al console generale d'Italia a Rio, Massimiliano Iacchini, in rappresentanza della comunità italiana in Brasile.



