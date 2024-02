Uccisa italiana da anni in Messico, sospetti sui narcos

Una donna italiana originaria di Mestre (Venezia), Pamela Codardini, 35 anni, è stata trovata uccisa in Messico dove viveva da anni, nella cittadina di Ocotlán de Morelos, assieme al compagno, Juan Yair, in un negozio che i due gestivano.

Il duplice delitto è avvenuto nel tardo pomeriggio di sabato 27 gennaio. Sul posto sono stati trovati i cadaveri e le tracce della sparatoria, eseguita probabilmente da un commando.

L'agguato potrebbe essere collegato a un regolamento di conti nell'ambito dei gruppi di 'narcos', cui Yair probabilmente apparteneva.

Nel 2013, sempre in Messico, era stato ucciso il marito di Pamela Codardini, Alex Bertoli, uno chef originario di Capriva del Friuli (Gorizia) che con lei gestiva una pizzeria. Venne massacrato a colpi di bastone e poi bruciato vivo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA