Trovato in Messico il corpo decapitato di una tigre

Nella località di Valle de Bravo, nel centro del Messico, è stato ritrovato dagli abitanti della zona il cadavere decapitato di una tigre del Bengala.

Il corpo dell'animale è stato notato da alcuni passanti in un fiume, incastrato tra le rocce. Le autorità messicane non hanno ancora rilasciato informazioni sui fatti né sui proprietari del felino.

Nel 2020 gli abitanti della regione avevano incolpato un'altra tigre di aver ucciso un uomo in un bosco poco lontano.





