Milei a Roma, il 12 febbraio incontri con Mattarella e Meloni

Il presidente dell'Argentina Javier Milei incontrerà il 12 febbraio a Roma il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Le riunioni sono state confermate oggi ufficialmente all'ANSA dall'ufficio stampa della presidenza argentina. Gli incontri con Mattarella e Meloni saranno preceduti da un'udienza privata del presidente argentino con papa Francesco.

A gennaio era stata confermata la visita a Roma di Milei per partecipare alla cerimonia di canonizzazione della beata argentina Maria Antonia de Paz y Figueroa - conosciuta popolarmente come 'Mama Antula' - e l'udienza con il Pontefice, mentre gli incontri con Mattarella e Meloni sono stati ufficializzati invece solo oggi.

La premier italiana era stata una delle prime personalità straniere a congratularsi con Milei per la vittoria alle elezioni presidenziali di novembre. In un post su X Meloni aveva augurato "buon lavoro" al leader ultraliberista e aveva manifestato l'intenzione di "consolidare le relazioni bilaterali e collaborare sui principali temi dell'agenda internazionale".

Milei arriverà a Roma il 9 febbraio proveniente da Tel Aviv, prima tappa di un viaggio ufficiale che prevede incontri anche con il presidente israeliano Isaac Herzog e con il premier Benyamin Netanyahu.



