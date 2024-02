Il sottosegretario di Stato Usa Nichols in visita in Argentina

Il sottosegretario di Stato statunitense per gli Affari dell'Emisfero occidentale, Brian Nichols, è a Buenos Aires per una visita di due giorni durante la quale oggi incontrerà nella Casa Rosada il presidente argentino Javier Milei che è in procinto di recarsi in Israele, da dove si trasferirà poi per visite ufficiali a Roma e nella Santa Sede.

L'alto esponente governativo è stato accolto dall'ambasciatore degli Stati Uniti in Argentina, Marc Stanley, il quale ha sottolineato come "la visita, che avviene mentre le relazioni bilaterali argentino-statunitensi entrano nel loro terzo secolo, riaffermi l'impegno di Washington di lavorare con l'Argentina".

Nichols, attraverso un messaggio ritwittato dal capo dello Stato argentino, si è detto "entusiasta di arrivare a Buenos Aires per Incontrare Javier Milei e parlare con lui e con un gran numero di argentini, con l'impegno di espandere i nostri legami commerciali".

Si è inoltre appreso che Nichols incontrerà membri del governo, imprenditori e membri della società civile per ampliare i legami economici e commerciali, promuovere la promozione dei diritti umani e rafforzare la cooperazione di fronte alle sfide regionali e globali.



