El Salvador: Bukele celebra il suo trionfo senza opposizione

Di fronte a migliaia di persone festanti, il presidente di El Salvador, Nayib Bukele, ha celebrato la notte scorsa la sua vittoria elettorale con oltre l'85% dei voti", che gli ha assicurato un inedito secondo mandato non previsto dalla Costituzione, e quella del partito Nuevas Ideas (58 seggi su 60), sostenendo che "saremo il primo Paese della storia ad avere un partito unico in democrazia, con una opposizione completamente polverizzata".

Quando il Tribunale supremo elettorale (Tse) aveva scrutinato appena il 31% dei voti Bukele, dal balcone del Palazzo nazionale nel centro storico della capitale, si è proclamato "vincitore assoluto".

"Qui non c'è polarizzazione - ha assicurato - e l'85% dei salvadoregni ha votato per seguire il cammino che abbiamo intrapreso nel primo mandato in piena libertà e piena democrazia", sottolineando fra le migliori iniziative adottate, lo stato di emergenza introdotto 22 mesi fa con cui sono stati sospesi molti diritti civili della cittadinanza.

"Avete visto - ha proseguito - come El Salvador è passato dall'essere il più insicuro Paese del mondo al più sicuro. Ora aspettate di vedere quello che faremo nel prossimo quinquennio".

"Mai - ha concluso - un progetto politico in El Salvador ha vinto con il numero di voti che noi abbiamo ottenuto oggi", e per noi questo è "una pietra miliare nella storia delle democrazie".



