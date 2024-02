Brasilia blinda la frontiera con Guyana e Venezuela in disputa

BRASILIA - Il Brasile ha blindato la regione del Roraima al triplo confine con Venezuela e Guyana, nel contesto delle crescenti tensioni tra i due Paesi confinanti, in disputa per il controllo del territorio dell'Esequibo, una regione di 160mila kmq con ingenti riserve di petrolio, stimate in 14,8 miliardi di barili.

L'esercito brasiliano ha dispiegato 28 mezzi corazzati "pronti alla mobilità e con un'elevata potenza di fuoco" nell'area, si legge in una nota dell'esercito.

A dicembre, il governo di Caracas aveva tenuto un referendum in cui oltre il 90% aveva votato per il controllo di Esequibo.

Il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva nelle scorse settimane aveva partecipato alla mediazione tra i leader, Nicolas Maduro e Irfaan Ali, che si sono impegnati a non usare la forza per risolvere la controversia, e un nuovo round negoziale è previsto per marzo.

La regione di Esequibo e' stata amministrata dalla Guyana per oltre un secolo ed è oggetto di controversie sui confini davanti alla Corte internazionale di giustizia dell'Aja.

Il Brasile e' l'unico Paese a confinare con Guyana e Venezuela, e un possibile conflitto militare potrebbe minacciare parte del territorio brasiliano nel Roraima.



