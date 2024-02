Brasile: Bolsonaro denuncia brogli, il Pt ne chiede l'arresto

Il Partito dei lavoratori del Brasile (Pt) ha chiesto l'arresto dell'ex presidente Jair Bolsonaro dopo che ancora una volta - nel corso di un'intervista con un influencer portoghese - ha insinuato una presunta frode nelle elezioni dell'ottobre 2022 da cui è uscito sconfitto.

"Bolsonaro non cambia idea e ha bisogno di essere moderato. Ha utilizzato l'intervista ad un canale portoghese di destra per mentire deliberatamente dicendo che la magistratura si è pronunciata a favore di Lula alle elezioni", ha dichiarato la presidente del Pt Gleisi Hoffmann. "È arrivato già da tempo arrivato il momento della punizione per lui, non esiste una truffa", ha affermato in una pubblicazione su X.

Intervistato da Sergio Tavares, Bolsonaro aveva detto che "nessuno riesce a capire come Lula abbia vinto le elezioni", aggiungendo che la Corte suprema e il Tribunale superiore elettorale (Tse) "hanno deciso di eleggerlo ad ogni costo". "La giustizia brasiliana - ha affermato - prima lo ha fatto uscire dal carcere e poi lo ha reso eleggibile".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA