A Buenos Aires stimati 6 milioni di danni per cortei anti-Milei

Ammontano a 107 milioni di pesos - circa sei milioni di euro - i danni provocati dai militanti delle sinistre durante le manifestazioni della settimana scorsa, nella piazza del Congresso, a Buenos Aires, contro l'approvazione della legge omnibus. Lo ha reso noto il sindaco, Jorge Macri, facendo un bilancio dei danni per gli atti vandalici.

"La violenza di pochi ci costa cara e saranno loro a pagare", ha affermato Macri, sottolineando l'impatto economico e sociale dei danni, che riguardano principalmente l'arredo urbano e la ripulitura dai graffiti.

"Ci impegniamo a risanare l'area colpita e a restituirla allo stato che merita il popolo di Buenos Aires. La violenza - ha evidenziato il sindaco - non è la strada giusta e non permetteremo a pochi di minare la pace che tanto cerchiamo nella nostra città".



