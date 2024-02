Elezioni in El Salvador, accredidati 3.054 osservatori

Sono 3.054 gli osservatori nazionali e internazionali accreditati per le elezioni che si terranno oggi in El Salvador per scegliere il presidente e vicepresidente e i 60 membri del Parlamento unicamerale.

Il Tribunale supremo elettorale (Tse) ha precisato al riguardo che si tratta di 2.396 osservatori nazionali e di 658 internazionali. Un numero, secondo il quotidiano El Mundo, inferiore alle previsioni, che erano di circa 5.000, e della presenza dei 4.294 osservatori che hanno operato nelle elezioni del 2019.

Le delegazioni internazionali più numerose appartengono all'Organizzazione degli Stati americani (Osa), che conta 95 osservatori, e alla ong Alleanza globale di giovani politici, che ne ha mobilitati 90.

L'Unione Europea, da parte sua ha inviato quattro esperti, mentre l'ambasciata degli Stati Uniti in El Salvador ha creato un team di 150 osservatori, 97 nazionali e 53 stranieri.

Responsabili del Tse hanno incontrato venerdì le diverse delegazioni di osservatori internazionali con l'obiettivo di fornire loro informazioni le informazioni di base sull'evento elettorale.



