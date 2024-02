Delmastro torna a Roma dopo la missione antimafia in Messico

Si è conclusa oggi la visita ufficiale in Messico del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove che ha trascorso quattro giorni nel Paese latinoamericano, discutendo di cooperazione giudiziaria e lotta alla criminalità organizzata con le istituzioni locali.

"Quest'anno ricorrono i 150 anni delle relazioni fra Italia e Messico e ci piacerebbe approfondire e intensificare i rapporti già esistenti di cooperazione giudiziaria", ha dichiarato Delmastro all'Ansa, dopo un incontro con la magistratura di Città del Messico.

Il sottosegretario ha poi parlato della legislazione antimafia italiana e delle misure che interessano maggiormente all'estero.

"Viene riconosciuta, sotto certi aspetti, una leadership morale dell'Italia. Una volta esportavamo la mafia, e oggi esportiamo l'antimafia nel mondo. La nostra legislazione nel contrasto alla criminalità organizzata può essere d'aiuto a tutti i Paesi, e su vari fronti, dai regimi detentivi del 41-bis e del 4-bis alle misure di confisca dei beni patrimoniali dei mafiosi".

Secondo la relazione 2023 della Direzione centrale per i servizi antidroga, il porto di Gioia Tauro rappresenta il principale punto d'ingresso per la droga dei cartelli in Italia. Delmastro al riguardo ha sottolineato la necessità di un'azione coordinata tra gli Stati per fermare questi traffici transnazionali.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA