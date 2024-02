Rio de Janeiro travolta da un'epidemia di dengue

Nella città di Rio de Janeiro sono stati registrati a gennaio quasi la metà dei contagi di dengue dell'intero 2023. Il mese scorso sono state contagiate dal virus almeno 10.156 persone contro le 22.959 del 2023, pari al 44,2%. I numeri allarmanti e l'aumento significativo dei ricoveri causati dalla malattia hanno spinto le autorità sanitarie municipali a decretare l'epidemia e adottare misure di emergenza.

I dati aggiornati le prime disposizioni sanitarie sono stati presentati in una conferenza stampa dal sindaco Eduardo Paes e dall'assessore alla Salute Daniel Soranz, che hanno annunciato la creazione di un Centro operativo di emergenza con la diffusione di bollettini settimanali simile a quello creato durante la pandemia di nuovo coronavirus. E' stata inoltre avviata l'installazione di dieci centri per la cura della dengue in città e saranno allestiti 150 punti di cura e idratazione dei pazienti.

"Questi centri di idratazione dove saranno effettuati esami per la diagnosi precoce sono essenziali per prevenire le morti", ha affermato il sindaco Eduardo Paes, informando che "gli ospedali di riferimento e le unità di assistenza primaria disporranno di letti specifici per la cura dei pazienti più gravi. "Abbiamo già battuto il record di ricoveri per dengue nella storia del municipio con 362 pazienti in corsia nel solo mese di gennaio", affermato Soranz, evidenziando che "il numero di contagi ha iniziato a crescere prima del previsto rispetto agli anni precedenti. Sappiamo che i mesi in cui abbiamo la più alta incidenza di casi di dengue sono quelli di marzo, aprile e maggio. Questo aumento anomalo a gennaio aumenta la nostra preoccupazione", ha concluso.

A gennaio lo Stato di Rio de Janeiro ha registrato 17.544 casi di dengue, numero 12 volte superiore a quello registrato nel 2022, quando furono registrati 1.441 contagi. Il Brasile ha invece registrato nelle prime quattro settimane epidemiologiche di quest'anno 217.481 casi di dengue, in aumento di quasi cinque volte rispetto ai 44.752 casi dello stesso periodo dell'anno scorso.



