Presidente colombiano Petro propone il Nobel per la pace a Unrwa

Il presidente della Colombia Gustavo Petro ha affermato che l'Agenzia delle Nazioni unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa) merita più di lui di vincere il premio Nobel per la pace, grazie all'azione dei suoi funzionari a Gaza "veri eroi dell'umanità e della pace". "Centinaia di suoi dipendenti sono stati uccisi nei bombardamenti di Gaza eppure, in mezzo alle bombe e alla barbarie, hanno aiutato centinaia di migliaia di bambini, donne e anziani palestinesi". La dichiarazione pubblicata sulla piattaforma X segue la notizia che il deputato norvegese Rasmus Hansson ha nominato il presidente colombiano per il Premio Nobel per la Pace, per la sua decisione di promuovere l'attuazione dell'accordo di pace con i dissidenti delle Forze armate rivoluzionarie di Colombia (Farc) e per la sua lotta in difesa delle questioni ambientali.

La settimana scorsa almeno 10 paesi, tra cui Stati Uniti e Francia, hanno interrotto i trasferimenti verso l'Unrwa dopo che alcuni dipendenti sono stati accusati di aver aiutato Hamas nel portare avanti gli attacchi del 7 ottobre in Israele.



