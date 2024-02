Ministra Argentina, 'Milei in Italia l'11 febbraio'

Il presidente argentino Javier Milei sarà in visita in Italia da domenica 11 febbraio.

Lo annuncia la ministra degli Esteri Diana Mondino in un'intervista all'ANSA. "L'Italia ci può dare molto, oltre a quello che ci ha dato negli ultimi 150 anni. Il suo posto nell'Unione Europea è importante, e per noi può rappresentare una porta d'ingresso nel blocco, con tutto quello che ne consegue". Questa chiave di accesso potrebbero "fornircela anche altri Paesi, ma con gli italiani abbiamo legami culturali, storici e commerciali", spiega Mondino che accompagnerà Milei in visita.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA