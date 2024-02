In Brasile più templi religiosi che ospedali e scuole insieme

Il Brasile ospita più templi religiosi che ospedali e scuole messi insieme. E la fotografia fornita del censimento 2022 realizzato dall'Istituto nazionale di statistica (Ibge) che ha conteggiato 579.700 tra chiese, templi evangelici, sinagoghe e centri di religioni afro-brasiliane, per un tasso medio di 286 ogni 100mila abitanti. Di conto, scuole di ogni ordine e grado e università non superano quota 264.400, pari a un tasso di 130 ogni 100mila abitanti. Ancor meno sono le strutture sanitarie pubbliche private che sommano a 247.500 unita, 122 ogni 100mila abitanti.

La Regione Nord è quella con il rapporto più elevato tra numero di istituti religiosi e popolazione totale. Negli stati di Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins ci sono 79.650 chiese, per un tasso di 459 ogni 100mila abitanti, quasi il doppio della media nazionale. Al contrario, la regione del Sud (Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina) ha il rapporto più basso tra numero di chiese e popolazione, con 226 istituti ogni 100mila abitanti.



