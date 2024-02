Bolsonaro insiste, 'mi perseguitano, c'è una polizia parallela'

L'ex presidente brasiliano di destra, Jair Bolsonaro, afferma di essere vittima di persecuzione da parte di "una polizia federale parallela". Lo ha detto nel corso di un'intervista alla rivista della sua area politica, Oeste.

Le accuse arrivano dopo la perquisizione e il sequestro, nei giorni scorsi, di materiale nella sua abitazione di Angra dos Reis, sulla costa dello stato di Rio de Janeiro, nell'ambito di un'operazione contro suo figlio Carlos (consigliere municipale di Rio de Janeiro; Repubblicani) sospettato di un coinvolgimento nello spionaggio illegale da parte di una rete ombra dell'Agenzia di intelligence nazionale (Abin).

Bolsonaro ha accusato il governo "di sinistra" di Luiz Inacio Lula da Silva (Pt) di una persecuzione politica sulla scorta della "falsa notizia" dell'esistenza di un'agenzia di intelligence brasiliana parallela (Abin) durante il suo mandato (2019-2022).

"Quando la sinistra accusa qualcuno di qualcosa, è perché sta facendo quella cosa", ha detto Bolsonaro, aggiungendo che i governi del Pt hanno sempre usato l'Abin per attaccare gli oppositori politici. In particolare, l'ex capo di Stato ha citato una presunta cospirazione portata avanti dall'ex presidente Dilma Rousseff (Pt) nel 2012, con i servizi segreti cubani, per sospendere il Paraguay dal Mercosur e favorire l'ingresso del Venezuela nel blocco.



