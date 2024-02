Roadshow di San Paolo a Milano, privatizzazioni per 41 miliardi

Nell'ambito del suo viaggio in Europa (dal 5 al 9 febbraio), il governatore dello Stato di San Paolo, Tarcísio de Freitas sarà a Milano martedì (6 febbraio), dove incontrerà, tra gli altri, i dirigenti di Gavio e di Ghella.

Si legge in una nota dell'amministrazione.

La missione, che prevede tappe anche a Madrid e Parigi, è finalizzata alla presentazione del programma di privatizzazioni e concessioni del governo di San Paolo, che prevede 13 aste nel 2024, e un portafoglio di progetti di privatizzazione stimato in oltre 220 miliardi di real, circa 41 miliardi di euro, di investimenti.

Nell'elenco delle gare figurano, tra l'altro, la futura linea ferroviaria tra San Paolo e Campinas e i servizi dell'azienda pubblica Sabesp.

"I grandi progetti di strutturazione che garantiranno più sviluppo e dignità alla popolazione di San Paolo sono direttamente legati al dialogo con gruppi privati ;;brasiliani e internazionali - ha affermato il governatore -. La nostra missione in Europa garantirà ancora più credibilità e sicurezza giuridica ai potenziali partner e investitori che credono nella collaborazione con il settore pubblico".



