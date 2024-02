Proteste ai supermercati in Argentina contro i tagli alle mense

Mentre Buenos Aires è attraversata da una forte tensione politica col dibattito sulla legge Omnibus al Congresso, da un'intensa ondata di calore e numerosi black out, l'Unione dei lavoratori dell'economia popolare (Utep) si è mobilitata contro il ministero del Capitale umano guidato da Sandra Pettovello, denunciando il "taglio degli aiuti alimentari" alle mense.

La protesta dell'organizzazione sociale è arrivata di fronte ai supermercati in vari punti del Paese, con cortei e slogan ("Non si gioca con la fame dei bambini" tra i più ricorrenti), nel quadro dell'iniziativa "Pentole vuote".

Le organizzazioni hanno protestato anche sotto il ministero, e Pettovello le ha raggiunte all'ingresso, per avvertire che è disposta ad "occuparsi degli affamati", ma "non dei leader" delle organizzazioni.



