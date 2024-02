El Salvador: deputata Usa lo critica, Bukele si dice 'onorato'

Il presidente uscente di El Salvador, Nayib Bukele, candidato nelle elezioni di domenica prossima per un secondo mandato, si è detto 'onorato' delle critiche rivoltegli dalla deputata statunitense Ilhan Omar circa una sua scarsa propensione democratica.

Il capo dello Stato, che governa nel quadro di uno stato di emergenza introdotto nel marzo 2022 e prorogato 22 volte, che gli ha permesso di arrestare oltre 70.000 persone considerate appartenenti a bande criminali, ha usato uno stratagemma giuridico per ricandidarsi nuovamente, anche se la Costituzione lo proibisce.

In questo ambito, la deputata di origine somala ha reso noto attraverso il suo account X di aver raccolto firme di suoi colleghi per inviare una lettera al Segretario di Stato Antony Blinken in cui si sollecita "un'azione contro le minacce alla democrazia in El Salvador".

Il Dipartimento di Stato, si sostiene nella missiva, "deve rivedere il suo rapporto con El Salvador e difendere i valori democratici. Il popolo salvadoregno merita elezioni libere ed eque senza timore di repressione".

Bukele, che secondo i sondaggi otterrà facilmente la riconferma, ha risposto ironicamente all'iniziativa della deputata, osservando che nelle elezioni "la scelta spetta ai salvadoregni", e che "subire questo tipo di attacchi non mi preoccupa".

Aggiungendo quindi: "Ci ;;sentiamo ONORATI di ricevere i suoi attacchi, a pochi giorni dalla NOSTRA elezione. Sarei molto preoccupato se avessi avuto il suo sostegno. Grazie".



