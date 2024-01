Tensione e blocchi stradali davanti al Congresso a Buenos Aires

BUENOS AIRES, 31 JAN (ANSA) - Proteste e momenti di tensione sono stati registrati di fronte alla sede del Congresso, a Buenos Aires, dove è in corso la seduta ad oltranza per l'analisi del mega disegno di legge Omnibus, alla base della cura economica shock per il Paese del presidente Javier Milei.

Nel pomeriggio i manifestanti hanno iniziato a concentrarsi davanti al Parlamento, e la temperatura è salita nel tardo pomeriggio tra spintoni e blocchi stradali, con momenti di tensione tra i militanti e le forze dell'ordine, che hanno fatto ricorso ai gas lacrimogeni, attivando il protocollo per liberare la strada e fermando tre persone.



