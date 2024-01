Proteste al Machu Picchu, il governo peruviano annuncia accordo

Dopo cinque giorni di tensioni nella regione della cittadella inca del Machu Picchu, in Perù, per le proteste della popolazione locale contraria alla decisione di appaltare a privati la gestione della vendita dei biglietti di ingresso, la ministra della Cultura, Leslie Urteaga, ha annunciato un accordo, chiedendo la fine delle contestazioni.

Urteaga - riporta Radio Programas de Perù - ha detto di aver trovato una soluzione concordata insieme al governatore di Cusco e ai sindaci di Ollantaytambo, Urubamba e Machu Picchu, che prevede che i biglietti per la cittadella Inca siano venduti su una piattaforma gestita dallo stesso governo regionale e dalla presidenza del consiglio dei ministri.

La ministra ha precisato che il contratto con l'azienda privata per la vendita dei biglietti sarà concluso e che la gestione sarà pubblica.

I leader della protesta avevano già annunciato una tregua di 24 ore, per stabilire un tavolo di dialogo con il governo, al fine di trovare una soluzione al conflitto.

Nei giorni scorsi, le proteste avevano bloccato i binari della ferrovia che collega Machu Picchu a Ollantaytambo, con l'intervento delle forze dell'ordine che avevano usato sfollagente e gas lacrimogeni. E la compagnia Ferrocaril Transandino S.A. aveva sospeso la circolazione.

Il turismo è paralizzato da giorni nell'area, e le autorità nel fine settimana avevano evacuato centinaia di turisti rimasti bloccati.



