Messico: incidente stradale nel nord-ovest, 19 morti

Diciannove persone sono morte e 22 sono rimaste ferite ieri in Messico in uno scontro frontale tra un autobus e un camion nello Stato di Sinaloa, nel nord-ovest del Paese: lo hanno reso noto le autorità locali.

L'incidente è avvenuto vicino a Elota, una località turistica frequentata da cittadini canadesi e americani. A bordo dell'autobus c'erano 47 persone, ha detto il direttore della Protezione civile dello Stato, Roy Navarrete. Entrambi i veicoli hanno preso fuco e sono stati completamente distrutti dalle fiamme. "Abbiamo contato 19 corpi. Ci vorrà un po' di tempo per identificarli, dato che sono carbonizzati", ha dichiarato Sara Quiñónez, Procuratrice generale dello Stato. I 22 feriti hanno ricevuto cure mediche, ha aggiunto.



