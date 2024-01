La polizia convoca l'ex uomo forte della sicurezza di Bolsonaro

Il generale brasiliano in pensione Augusto Heleno, ex ministro dell'Ufficio di sicurezza istituzionale (Gsi) e uomo di fiducia dell'ex presidente Jair Bolsonaro (Pl), è stato convocato per il 6 febbraio dalla polizia federale a Brasilia, per un'audizione nell'ambito dell'inchiesta su una rete di 007 infedeli che avrebbero spiato centinaia di oppositori dell'allora capo di Stato.

Tra il 2019 e il 2022, durante il governo Bolsonaro, l'agenzia di intelligence brasiliana (Abin), all'epoca guidata da Alexandre Ramagem (ora parlamentare del Pl), era infatti subordinata all'Ufficio del generale Heleno, ritenuto uno degli uomini forti del precedente governo nel campo dell'intelligence e del controspionaggio.

Intanto il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva ha scelto Marco Cepik, direttore della scuola dell'intelligence dell'Abin, quale nuovo numero due dei servizi di intelligence.

Cepik prende il posto di Alessandro Moretti, rimosso dall'incarico nel contesto della stessa indagine.

Delegato della polizia federale, Moretti era vicino ad Anderson Torres, ex ministro della Giustizia sotto Jair Bolsonaro.



