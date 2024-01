El Salvador: ong Usa critica l'attuale sistema elettorale

La ong statunitense Ufficio di Washington per gli affari latinoamericani (Wola) ha pubblicato, a pochi giorni dallo svolgimento di elezioni presidenziali e legislative in El Salvador il 4 febbraio, un documento in cui critica il sistema elettorale esistente nel Paese.

Nell'analisi dal titolo 'L'integrità elettorale di El Salvador oggetto di scrutinio', Wola ricorda che la Corte interamericana dei diritti umani ha stabilito una serie di criteri che definiscono l'integrità elettorale e sono la base per elezioni libere, giuste e trasparenti.

Rispetto a questo, assicura, "El Salvador non ha soddisfatto gli standard minimi per l'esercizio dei diritti politici della cittadinanza in vista delle elezioni presidenziali e legislative del prossimo 4 febbraio".

Le linee guida della Corte interamericana per elezioni soddisfacenti, si precisa, prescrivono "garanzie giudiziarie, massima trasparenza, una amministrazione elettorale indipendente, sicurezza e pubblicità del conteggio dei voti, equità delle risorse per competere e chiarezza delle regole legali elettorali".

Inoltre Wola evidenzia "alcune misure chiave adottate dal presidente uscente Nayib Bukele - candidato alla rielezione nonostante il divieto costituzionale - che hanno portato rapidamente al deterioramento dello stato di diritto e dei valori democratici in El Salvador da quando è entrato in carica nel 2019".



