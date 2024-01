Lula, 'Bolsonaro dice sciocchezze, nessuna persecuzione'

Bolsonaro "ha detto una vera sciocchezza. Il governo brasiliano non controlla la polizia federale e tanto meno il sistema giudiziario. C'è un'indagine, e la decisione di un giudice della Corte Suprema che ha ordinato una perquisizione e un sequestro, con sospetti dell'uso in malafede dell'Abin, il cui responsabile era legato alla famiglia Bolsonaro", lo ha dichiarato il presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva, in un'intervista ad una radio brasiliana.

In un'intervista alla Cnn e nei messaggi ai suoi supporter sui social network, Bolsonaro aveva affermato di essere ancora "perseguitato dal governo Lula".



