Colombia: 130 rane velenose sequestrate all'aeroporto di Bogotà

Le autorità colombiane hanno sequestrato 130 rane velenose all'aeroporto di Bogotà nascoste in contenitori per pellicole e hanno arrestato una donna brasiliana che le trasportava.

La donna era in viaggio verso San Paolo, con scalo a Panama: alla dogana ha detto che le rane arlecchino (Oophaga histrionica) le erano state regalate da una comunità locale, ha riferito la Segretaria all'Ambiente della capitale, Adriana Soto.

Le rane arlecchino sono velenose, misurano meno di cinque centimetri e vivono nelle foreste umide lungo la costa del Pacifico tra l'Ecuador e la Colombia, così come in altri Paesi dell'America centrale e meridionale.

"Questa specie in via di estinzione è ricercata sui mercati internazionali", ha detto il comandante della polizia di Bogotà Juan Carlos Arévalo, spiegando che i collezionisti privati ;;potrebbero pagare fino a 1.000 dollari per ciascuna di esse.





