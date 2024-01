Bolsonaro, 'ci perseguitano, aiutateci a salvare il Brasile'

L'ex presidente brasiliano, Jair Bolsonaro, ed i figli, investiti da un'inchiesta sui servizi segreti paralleli utilizzati per attività di dossieraggio durante il precedente governo, si dicono "vittime di persecuzione" e invitano i supporter alla mobilitazione in vista delle elezioni municipali, per "salvare il Brasile".

"Come forse saprete, è avvenuto un altro atto di persecuzione, con una perquisizione e un sequestro nella casa del presidente Jair Bolsonaro, contro il consigliere Carlos", si legge in una e-mail inviata dalla piattaforma Ação Conservadora (Azione Conservatrice), iniziativa lanciata dall'ex presidente e dai tre figli, il senatore Flavio, il deputato federale Eduardo e il consigliere Carlos.

"Affinché questa missione abbia successo, dobbiamo contare su di voi per le mobilitazioni nella vostra città. Quindi è essenziale che partecipiate all'Azione Conservatrice, sviluppata per tutti coloro che vogliono essere parte attiva del processo di salvataggio dal Brasile", continua il messaggio.

La piattaforma offre un corso online con Eduardo e Carlos che comprende strategie di comunicazione e organizzazione di campagne elettorali, finalizzate alle elezioni comunali. Il costo per persona è di 297,90real (circa 56 euro) in anticipo.





