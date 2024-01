In Argentina negoziati sui super-poteri di Milei

- Il Governo di Javier Milei sembra orientato a fare nuove concessioni ai blocchi parlamentari dei partiti cosiddetti dialoganti, per ottenere l'approvazione del mega-progetto di legge Omnibus, previsto domani in discussione alla camera dei Deputati. Ad oggi, secondo quanto riferiscono fonti all'ANSA, la bozza della norma ha visto in totale l'eliminazione di 139 articoli e la modifica di 17.

Dopo il ritiro del pacchetto fiscale dalla legge Omnibus, i partiti che potrebbero appoggiare il governo (che non possiede una maggioranza al Congresso) hanno manifestato ancora preoccupazioni per i punti che riguardano i poteri delegati dal Parlamento al Presidente (i cosiddetti super-poteri), che vorrebbero fossero più limitati, e in materia di privatizzazione delle imprese pubbliche.

Per stamani il presidente della camera dei Deputati, Martin Menem, convocherà nel suo ufficio i capi dell'opposizione, mentre la formazione politica di Milei, La libertà avanza (Lla), si riunisce nel pomeriggio. Si prevede una nuova giornata di lunghi e frenetici negoziati.



