In Argentina negoziati nel caos, dibattito legge Omnibus slitta

Trattative nel caos in Argentina: l'analisi della legge Omnibus alla Camera dei deputati slitta almeno di un giorno. Anche se il governo di Javier Milei ha cancellato il contestato pacchetto fiscale del megaprogetto di legge, e si è detto disponibile a trattare sui 'super-poteri' del presidente, non c'è ancora un accordo sulla bozza e la seduta dei deputati è stata di nuovo rinviata.

Intanto cresce il malessere per la gestione del presidente della Camera, Martin Menem, nipote dell'ex presidente Carlos Menem, della 'Libertà avanza' (la formazione del presidente Javier Milei), giudicato 'inesperto'.



