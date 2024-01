Corte suprema analizza ricorso contro decreto deregulation Milei

In Argentina il procuratore generale ad interim della Nazione, Eduardo Casal, si è pronunciato a favore dell'intervento della Corte suprema nel ricorso presentato dal governatore di La Rioja, Ricardo Quintela. contro il maxi-decreto di Necessità e Urgenza (Dnu) sulla deregulation, entrato in vigore alla fine del dicembre scorso.

Casal ha stabilito che il caso rientra nella giurisdizione originaria della Corte suprema. E anche se la sentenza non è vincolante, a partire da febbraio la Corte analizzerà il caso.





