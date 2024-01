Calano del 4,09% le morti violente in Brasile nel 2023

Nel 2023 il Brasile ha registrato 42.190 morti violente, in calo del 4,09% rispetto al 2022, quando furono registrati 47.408 decessi. Lo riferisce il ministero della Giustizia, evidenziando che 22 dei 27 stati del Paese hanno registrato una diminuzione dei casi. Si tratta anche del migliore risultato registrato dal 2010. Sono considerate morti violente intenzionali i reati di omicidio volontario (37.488), in calo del 3,57% rispetto al 2022, rapina seguita da morte (953), in calo del 23,64%, lesioni personali seguite da morte (601) in calo del 2,44%, omicidi commessi da agenti di sicurezza nell'esercizio delle funzioni (6.296), in calo del 2,31% e femminicidio (1.422), in calo dell'1,86%.



