Argentina, incendio doloso ha distrutto 1.000 ettari in Chubut

Il governatore della provincia argentina di Chubut, Ignacio Torres, ha denunciato che l'incendio sviluppatosi giovedì scorso nel Parco nazionale Los Alerces distruggendo molte centinaia di ettari di bosco e sottobosco, "ha un carattere doloso", opera presumibilmente di "imprenditori immobiliari senza scrupoli".

In una intervista a Radio Rivadavia, Torres ha spiegato che "la cosa più preoccupante è che ci sono indizi che l'incendio sia stato intenzionale", dopo "i rilevamenti realizzati dai vigili del fuoco che stanno combattendo le fiamme".

"Una volta che l'emergenza sarà rientrata - ha infine detto - inizieremo un'indagine molto severa contro i presunti autori di questi atti, che da molti anni agiscono in Chubut per impossessarsi di terre, in modo che una volta per tutte si possa mettere fine a queste pratiche".

Intanto l'emergenza nella zona interessata è ai massimi, come ha sottolineato all'agenzia di stampa Telam Mario Cárdenas, capo del Dipartimento Incendi, comunicazioni ed emergenze del Parco Los Alerces.

"In questo momento - ha indicato - l'incendio resta attivo in tutti i suoi settori, e da 660, gli ettari raggiunti dal fuoco sono oltre 1.000".

"Sono previste diverse giornate di lavoro - ha infine detto - e proseguiremo lo spegnimento avvalendoci anche dei mezzi aerei che nelle ultime ore non sono potuti entrare in azione a causa del fumo denso stagnante, a causa dell'assenza di vento, sulla zona incendiata".



