Esercito scopre carcere 'vip' con discoteca e piscina in Ecuador

L'Esercito dell'Ecuador ha scoperto un'area 'vip' all'interno del carcere di Cotopaxi. Il video pubblicato sui social network l'esercito mostra una postazione di sorveglianza e controllo degli agenti penitenziari trasformata in una sala Vip per i detenuti. Nella sala c'erano letti matrimoniali, luci ad incasso, abiti firmati, una piscina e una discoteca con luci a led, oltre che costose bevande alcoliche e droghe. L'intervento dei militari ha posto fine ai privilegi per alcuni prigionieri, ancora non identificati.





