Venezuela: Machado, il regime uccide accordo per elezioni

"Il regime di Nicolas Maduro ha deciso di porre fine all'accordo di Barbados". Lo ha detto la leader dell'opposizione venezuelana María Corina Machado, commentando la sentenza della Corte suprema che ha confermato per lei l'interdizione a ricoprire incarichi pubblici e politici per i prossimi 15 anni, e quindi a candidarsi alla presidenza nelle prossime elezioni. "Maduro e il suo sistema criminale hanno scelto la strada peggiore: elezioni fraudolente. Ciò che non finisce qui - scrive Machado sul suo profilo X - è la nostra lotta per conquistare la democrazia attraverso elezioni libere ed eque".



