Ministra dei Popoli originari del Brasile ricoverata dopo malore

La ministra dei Popoli originari del Brasile, Sonia Guajajara è ricoverata in un ospedale di San Paolo per una serie di controlli cardiaci, dopo essersi sentita male nella mattinata di ieri. L'Istituto cardiaco di San Paolo (Incor) - dove la donna è stata trasferita d'urgenza da Brasilia - ha pubblicato un bollettino medico in cui riferisce che la ministra è stata "ricoverata a causa di cambiamento della pressione sanguigna che attualmente è sotto controllo".

Tutti gli impegni ufficiali del fine settimana sono stati annullati. In una nota, il ministero per gli indigeni riferisce che Guajajara "è in fase di recupero e sta bene".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA