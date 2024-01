Il quotidiano argentino Ambito Financiero sarà solo online

Dopo 47 anni di attività dalla sua fondazione il 9 dicembre 1976 da parte del giornalista Julio Ramos, il quotidiano economico argentino Ambito FInanciero ha annunciato la sospensione della sua edizione cartacea e il proseguimento dell'attività informativa esclusivamente attraverso il portale ambito.com.

In un editoriale dal titolo "Ambito e una scommessa per il futuro", il direttore Julián Guarino sottolinea che la decisione "rappresenta un addio, ma anche un inizio". "Le ragioni di questa trasformazione - spiega Guarino - sono semplici da comprendere, basate sulla continuità di un percorso che si adatta alle tendenze globali e non lascia una sequenza al caso: dall'invenzione della stampa a oggi, i giornalisti hanno storicamente trovato nella carta, un modo rapido ed efficace per comunicare gli scoop al mondo, oltre a esercitare il pensiero critico e diffondere tempestivamente i reportage". "Ciò che in passato veniva solitamente scritto a mano - prosegue - è passato poi attraverso la macchina da scrivere e attualmente gli strumenti con cui si lavora, compreso il cellulare".

È impossibile, aggiunge il direttore del giornale, "ignorare l'impatto emotivo dell'abbandono di un modo storico di comunicare. Ma dovremo pensarlo come parte di un percorso iniziato molto tempo fa. Nel nuovo millennio ci siamo adattati a scenari senza precedenti con la creazione della 'web unity' Ámbito, sperimentando una crescita esponenziale e fondamentale del nostro pubblico digitale". In definitiva, conclude l'editoriale, "apprezziamo la fedeltà dimostrata negli anni nei confronti della nostra edizione cartacea e speriamo di continuare ad essere affidabile fonte di informazioni nella continuità dell'era digitale attraverso ambito.com".



